交易:
398
盈利交易:
351 (88.19%)
亏损交易:
47 (11.81%)
最好交易:
116.15 EUR
最差交易:
-87.02 EUR
毛利:
1 966.64 EUR (42 273 pips)
毛利亏损:
-556.95 EUR (23 474 pips)
最大连续赢利:
55 (159.55 EUR)
最大连续盈利:
456.35 EUR (41)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
98.51%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.43
长期交易:
203 (51.01%)
短期交易:
195 (48.99%)
利润因子:
3.53
预期回报:
3.54 EUR
平均利润:
5.60 EUR
平均损失:
-11.85 EUR
最大连续失误:
5 (-318.25 EUR)
最大连续亏损:
-318.25 EUR (5)
每月增长:
2.36%
年度预测:
28.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.43 EUR
最大值:
318.25 EUR (14.04%)
相对跌幅:
结余:
9.14% (318.25 EUR)
净值:
23.09% (994.85 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|88
|AUDUSD
|56
|USDJPY
|41
|USDCHF
|37
|GBPCAD
|29
|AUDNZD
|25
|NZDUSD
|23
|USDCAD
|21
|EURUSD
|17
|EURCHF
|16
|EURAUD
|13
|GBPCHF
|12
|GBPUSD
|10
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|212
|AUDUSD
|307
|USDJPY
|-108
|USDCHF
|-22
|GBPCAD
|280
|AUDNZD
|-43
|NZDUSD
|166
|USDCAD
|235
|EURUSD
|66
|EURCHF
|58
|EURAUD
|155
|GBPCHF
|123
|GBPUSD
|141
|EURGBP
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|8.2K
|AUDUSD
|3.9K
|USDJPY
|-9.9K
|USDCHF
|-242
|GBPCAD
|4.7K
|AUDNZD
|-574
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|2.4K
|EURUSD
|1.9K
|EURCHF
|571
|EURAUD
|4.2K
|GBPCHF
|1.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURGBP
|345
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.15 EUR
最差交易: -87 EUR
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +159.55 EUR
最大连续亏损: -318.25 EUR
Reliable Rule-Based FX Trading Signals
A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.
Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.
No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.
