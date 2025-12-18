信号部分
Nnanyelugo Edward Ahukannah

FX Porfolio Trader

Nnanyelugo Edward Ahukannah
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 81%
Capital.com-Real
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
398
盈利交易:
351 (88.19%)
亏损交易:
47 (11.81%)
最好交易:
116.15 EUR
最差交易:
-87.02 EUR
毛利:
1 966.64 EUR (42 273 pips)
毛利亏损:
-556.95 EUR (23 474 pips)
最大连续赢利:
55 (159.55 EUR)
最大连续盈利:
456.35 EUR (41)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
98.51%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.43
长期交易:
203 (51.01%)
短期交易:
195 (48.99%)
利润因子:
3.53
预期回报:
3.54 EUR
平均利润:
5.60 EUR
平均损失:
-11.85 EUR
最大连续失误:
5 (-318.25 EUR)
最大连续亏损:
-318.25 EUR (5)
每月增长:
2.36%
年度预测:
28.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.43 EUR
最大值:
318.25 EUR (14.04%)
相对跌幅:
结余:
9.14% (318.25 EUR)
净值:
23.09% (994.85 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 88
AUDUSD 56
USDJPY 41
USDCHF 37
GBPCAD 29
AUDNZD 25
NZDUSD 23
USDCAD 21
EURUSD 17
EURCHF 16
EURAUD 13
GBPCHF 12
GBPUSD 10
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 212
AUDUSD 307
USDJPY -108
USDCHF -22
GBPCAD 280
AUDNZD -43
NZDUSD 166
USDCAD 235
EURUSD 66
EURCHF 58
EURAUD 155
GBPCHF 123
GBPUSD 141
EURGBP 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 8.2K
AUDUSD 3.9K
USDJPY -9.9K
USDCHF -242
GBPCAD 4.7K
AUDNZD -574
NZDUSD 2.2K
USDCAD 2.4K
EURUSD 1.9K
EURCHF 571
EURAUD 4.2K
GBPCHF 1.4K
GBPUSD 1.3K
EURGBP 345
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +116.15 EUR
最差交易: -87 EUR
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +159.55 EUR
最大连续亏损: -318.25 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.com-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Capital.com-Real
0.20 × 25
AlpariEvrasia-Trade
0.23 × 253
Reliable Rule-Based FX Trading Signals

A smart FX portfolio trading system that identifies high-probability trade opportunities and manages them automatically as the market evolves. Signals are generated from predefined rules — not human emotions — and adapt to changing price conditions in real time.

Built and tested around quality entries, equity protection, and disciplined exits, with risk control embedded at every step.

No guesswork. No overtrading. Just structured, reliable signals.

没有评论
2025.12.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
