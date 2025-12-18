- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 926
盈利交易:
1 391 (72.22%)
亏损交易:
535 (27.78%)
最好交易:
3 041.00 USD
最差交易:
-1 984.17 USD
毛利:
47 524.08 USD (10 097 230 pips)
毛利亏损:
-43 305.47 USD (615 906 pips)
最大连续赢利:
22 (13 395.80 USD)
最大连续盈利:
13 395.80 USD (22)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
512
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.34
长期交易:
962 (49.95%)
短期交易:
964 (50.05%)
利润因子:
1.10
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
34.17 USD
平均损失:
-80.94 USD
最大连续失误:
20 (-8 918.35 USD)
最大连续亏损:
-8 918.35 USD (20)
每月增长:
8.62%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
3 334.86 USD
最大值:
12 458.31 USD (20.74%)
相对跌幅:
结余:
20.71% (12 458.31 USD)
净值:
12.28% (6 594.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 041.00 USD
最差交易: -1 984 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +13 395.80 USD
最大连续亏损: -8 918.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
