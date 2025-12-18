- 成长
交易:
682
盈利交易:
348 (51.02%)
亏损交易:
334 (48.97%)
最好交易:
472.05 USD
最差交易:
-150.26 USD
毛利:
4 900.97 USD (1 032 283 pips)
毛利亏损:
-3 130.89 USD (1 276 367 pips)
最大连续赢利:
10 (70.57 USD)
最大连续盈利:
577.35 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.51%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
74
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.18
长期交易:
406 (59.53%)
短期交易:
276 (40.47%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.60 USD
平均利润:
14.08 USD
平均损失:
-9.37 USD
最大连续失误:
13 (-136.48 USD)
最大连续亏损:
-368.02 USD (7)
每月增长:
164.18%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
144.53 USD
最大值:
423.00 USD (30.75%)
相对跌幅:
结余:
19.46% (421.36 USD)
净值:
1.50% (40.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|481
|US30
|129
|BTCUSD
|22
|DE40
|18
|EURUSD
|10
|USDJPY
|6
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US30
|258
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|83K
|US30
|15K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|41K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +472.05 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +70.57 USD
最大连续亏损: -136.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5654
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.
All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.
Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.
Key features:
Manual and discretionary trading.
Institutional approach.
Filtered signals (quality over quantity).
Strict risk management.
Bot used only for lot size calculation.
No automated trade execution.
Disclaimer:
This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
