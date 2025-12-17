- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
662
盈利交易:
527 (79.60%)
亏损交易:
135 (20.39%)
最好交易:
343.00 USD
最差交易:
-822.25 USD
毛利:
17 706.31 USD (101 744 pips)
毛利亏损:
-16 891.94 USD (91 486 pips)
最大连续赢利:
22 (374.60 USD)
最大连续盈利:
793.35 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
64.18%
最大入金加载:
8.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
530
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.15
长期交易:
271 (40.94%)
短期交易:
391 (59.06%)
利润因子:
1.05
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
33.60 USD
平均损失:
-125.13 USD
最大连续失误:
5 (-123.65 USD)
最大连续亏损:
-1 596.75 USD (3)
每月增长:
2.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 808.45 USD
最大值:
5 545.30 USD (16.44%)
相对跌幅:
结余:
16.41% (5 536.90 USD)
净值:
4.97% (1 435.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|662
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|814
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +343.00 USD
最差交易: -822 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +374.60 USD
最大连续亏损: -123.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
3%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
0%
662
79%
64%
1.04
1.23
USD
USD
16%
1:500