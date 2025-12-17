- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
64 (72.72%)
亏损交易:
24 (27.27%)
最好交易:
29.44 USD
最差交易:
-9.95 USD
毛利:
159.76 USD (5 638 pips)
毛利亏损:
-57.50 USD (2 552 pips)
最大连续赢利:
13 (16.44 USD)
最大连续盈利:
31.10 USD (2)
夏普比率:
0.24
交易活动:
96.96%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
15 小时
采收率:
4.65
长期交易:
52 (59.09%)
短期交易:
36 (40.91%)
利润因子:
2.78
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
2.50 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
4 (-0.42 USD)
最大连续亏损:
-22.01 USD (3)
每月增长:
10.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22.01 USD (2.13%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (22.01 USD)
净值:
9.92% (106.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.44 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.44 USD
最大连续亏损: -0.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Slow and steady 20% profit per month target.
