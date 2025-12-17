- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
16 (61.53%)
亏损交易:
10 (38.46%)
最好交易:
57.60 USD
最差交易:
-62.00 USD
毛利:
584.88 USD (19 058 pips)
毛利亏损:
-323.48 USD (9 952 pips)
最大连续赢利:
13 (480.93 USD)
最大连续盈利:
480.93 USD (13)
夏普比率:
0.27
交易活动:
19.37%
最大入金加载:
11.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.87
长期交易:
9 (34.62%)
短期交易:
17 (65.38%)
利润因子:
1.81
预期回报:
10.05 USD
平均利润:
36.56 USD
平均损失:
-32.35 USD
最大连续失误:
3 (-139.13 USD)
最大连续亏损:
-139.13 USD (3)
每月增长:
8.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
128.30 USD
最大值:
139.82 USD (4.64%)
相对跌幅:
结余:
4.62% (139.13 USD)
净值:
2.85% (85.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|261
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.60 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +480.93 USD
最大连续亏损: -139.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
2
0%
26
61%
19%
1.80
10.05
USD
USD
5%
1:500