- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 139
盈利交易:
1 568 (49.95%)
亏损交易:
1 571 (50.05%)
最好交易:
182.88 USD
最差交易:
-48.68 USD
毛利:
7 688.43 USD (349 722 pips)
毛利亏损:
-5 991.51 USD (415 251 pips)
最大连续赢利:
9 (284.14 USD)
最大连续盈利:
402.86 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
47.65%
最大入金加载:
11.36%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
1720
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
4.45
长期交易:
1 526 (48.61%)
短期交易:
1 613 (51.39%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
4.90 USD
平均损失:
-3.81 USD
最大连续失误:
13 (-314.80 USD)
最大连续亏损:
-314.80 USD (13)
每月增长:
17.93%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
184.32 USD
最大值:
381.48 USD (3.54%)
相对跌幅:
结余:
3.75% (379.29 USD)
净值:
10.64% (1 138.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3139
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-66K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +182.88 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +284.14 USD
最大连续亏损: -314.80 USD
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
