- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
268 (80.72%)
亏损交易:
64 (19.28%)
最好交易:
53.00 USD
最差交易:
-104.00 USD
毛利:
1 707.13 USD (146 655 pips)
毛利亏损:
-1 670.01 USD (135 781 pips)
最大连续赢利:
64 (250.48 USD)
最大连续盈利:
250.48 USD (64)
夏普比率:
0.01
交易活动:
27.59%
最大入金加载:
3.63%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.05
长期交易:
245 (73.80%)
短期交易:
87 (26.20%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
6.37 USD
平均损失:
-26.09 USD
最大连续失误:
7 (-228.02 USD)
最大连续亏损:
-319.70 USD (6)
每月增长:
-69.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.63 USD
最大值:
685.98 USD (11.81%)
相对跌幅:
结余:
73.07% (685.97 USD)
净值:
43.18% (218.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|37
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.00 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +250.48 USD
最大连续亏损: -228.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trade with combination style
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-41%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
9
0%
332
80%
28%
1.02
0.11
USD
USD
73%
1:500