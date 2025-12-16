- 成长
交易:
32
盈利交易:
21 (65.62%)
亏损交易:
11 (34.38%)
最好交易:
1 687.66 USD
最差交易:
-1 802.25 USD
毛利:
6 192.74 USD (63 201 pips)
毛利亏损:
-4 673.21 USD (46 895 pips)
最大连续赢利:
6 (929.76 USD)
最大连续盈利:
3 633.90 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
69.98%
最大入金加载:
13.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.42
长期交易:
21 (65.63%)
短期交易:
11 (34.38%)
利润因子:
1.33
预期回报:
47.49 USD
平均利润:
294.89 USD
平均损失:
-424.84 USD
最大连续失误:
3 (-752.97 USD)
最大连续亏损:
-3 574.10 USD (2)
每月增长:
1.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.63 USD
最大值:
3 579.71 USD (3.41%)
相对跌幅:
结余:
3.40% (3 576.26 USD)
净值:
1.33% (1 327.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 687.66 USD
最差交易: -1 802 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +929.76 USD
最大连续亏损: -752.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
没有评论
