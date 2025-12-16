- 成长
交易:
768
盈利交易:
534 (69.53%)
亏损交易:
234 (30.47%)
最好交易:
73.28 USD
最差交易:
-158.52 USD
毛利:
1 652.89 USD (3 081 870 pips)
毛利亏损:
-1 688.37 USD (2 748 503 pips)
最大连续赢利:
39 (95.02 USD)
最大连续盈利:
95.20 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
91.02%
最大入金加载:
34.37%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
311
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
399 (51.95%)
短期交易:
369 (48.05%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-7.22 USD
最大连续失误:
14 (-196.47 USD)
最大连续亏损:
-282.92 USD (2)
每月增长:
-9.06%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
130.68 USD
最大值:
485.76 USD (74.15%)
相对跌幅:
结余:
35.85% (485.76 USD)
净值:
26.26% (355.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|392
|XAUUSD
|313
|GBPUSD
|19
|GBPJPY
|18
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|104
|XAUUSD
|-92
|GBPUSD
|-59
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|356K
|XAUUSD
|-19K
|GBPUSD
|-5.7K
|GBPJPY
|834
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.28 USD
最差交易: -159 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +95.02 USD
最大连续亏损: -196.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|0.34 × 105
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.96 × 777
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
ICMarkets-Live14
|3.13 × 84
|
ICMarketsSC-Live06
|4.20 × 112
|
TradersWay-Live
|5.20 × 5
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
|
RSGFinance-Live
|7.01 × 77
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
965
USD
USD
2
98%
768
69%
91%
0.97
-0.05
USD
USD
36%
1:500