信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CCC
Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
ICMarketsSC-Live17
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
768
盈利交易:
534 (69.53%)
亏损交易:
234 (30.47%)
最好交易:
73.28 USD
最差交易:
-158.52 USD
毛利:
1 652.89 USD (3 081 870 pips)
毛利亏损:
-1 688.37 USD (2 748 503 pips)
最大连续赢利:
39 (95.02 USD)
最大连续盈利:
95.20 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
91.02%
最大入金加载:
34.37%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
311
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
399 (51.95%)
短期交易:
369 (48.05%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-7.22 USD
最大连续失误:
14 (-196.47 USD)
最大连续亏损:
-282.92 USD (2)
每月增长:
-9.06%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
130.68 USD
最大值:
485.76 USD (74.15%)
相对跌幅:
结余:
35.85% (485.76 USD)
净值:
26.26% (355.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 392
XAUUSD 313
GBPUSD 19
GBPJPY 18
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 104
XAUUSD -92
GBPUSD -59
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 356K
XAUUSD -19K
GBPUSD -5.7K
GBPJPY 834
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +73.28 USD
最差交易: -159 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +95.02 USD
最大连续亏损: -196.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 148
ICMarkets-Live03
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.34 × 105
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
0.96 × 777
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
3.00 × 26
ICMarkets-Live14
3.13 × 84
ICMarketsSC-Live06
4.20 × 112
TradersWay-Live
5.20 × 5
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
6.45 × 277
RSGFinance-Live
7.01 × 77
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
没有评论
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CCC
每月30 USD
-9%
0
0
USD
965
USD
2
98%
768
69%
91%
0.97
-0.05
USD
36%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载