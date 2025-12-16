- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
58 (80.55%)
亏损交易:
14 (19.44%)
最好交易:
18.15 USD
最差交易:
-6.68 USD
毛利:
175.51 USD (7 928 pips)
毛利亏损:
-30.04 USD (1 495 pips)
最大连续赢利:
20 (36.67 USD)
最大连续盈利:
53.73 USD (11)
夏普比率:
0.57
交易活动:
74.87%
最大入金加载:
7.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
9 小时
采收率:
11.60
长期交易:
42 (58.33%)
短期交易:
30 (41.67%)
利润因子:
5.84
预期回报:
2.02 USD
平均利润:
3.03 USD
平均损失:
-2.15 USD
最大连续失误:
3 (-12.54 USD)
最大连续亏损:
-12.54 USD (3)
每月增长:
12.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.32 USD
最大值:
12.54 USD (1.03%)
相对跌幅:
结余:
1.03% (12.54 USD)
净值:
9.65% (116.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.15 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +36.67 USD
最大连续亏损: -12.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
