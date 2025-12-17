- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
282
盈利交易:
205 (72.69%)
亏损交易:
77 (27.30%)
最好交易:
28.80 USD
最差交易:
-110.37 USD
毛利:
761.00 USD (2 043 460 pips)
毛利亏损:
-623.17 USD (721 367 pips)
最大连续赢利:
16 (60.14 USD)
最大连续盈利:
60.14 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
57.73%
最大入金加载:
69.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.98
长期交易:
162 (57.45%)
短期交易:
120 (42.55%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-8.09 USD
最大连续失误:
4 (-128.37 USD)
最大连续亏损:
-128.37 USD (4)
每月增长:
23.58%
年度预测:
286.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
141.03 USD (10.72%)
相对跌幅:
结余:
38.53% (119.40 USD)
净值:
19.55% (31.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|60
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|67
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|864K
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.80 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +60.14 USD
最大连续亏损: -128.37 USD
Bicalho11
