信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bicalho 11
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
282
盈利交易:
205 (72.69%)
亏损交易:
77 (27.30%)
最好交易:
28.80 USD
最差交易:
-110.37 USD
毛利:
761.00 USD (2 043 460 pips)
毛利亏损:
-623.17 USD (721 367 pips)
最大连续赢利:
16 (60.14 USD)
最大连续盈利:
60.14 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
57.73%
最大入金加载:
69.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.98
长期交易:
162 (57.45%)
短期交易:
120 (42.55%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-8.09 USD
最大连续失误:
4 (-128.37 USD)
最大连续亏损:
-128.37 USD (4)
每月增长:
23.58%
年度预测:
286.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
141.03 USD (10.72%)
相对跌幅:
结余:
38.53% (119.40 USD)
净值:
19.55% (31.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 60
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 16
BTCUSD 67
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 864K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28.80 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +60.14 USD
最大连续亏损: -128.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
没有评论
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 22:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
