- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19 516
盈利交易:
13 905 (71.24%)
亏损交易:
5 611 (28.75%)
最好交易:
135.89 USD
最差交易:
-481.90 USD
毛利:
62 358.86 USD (103 895 012 pips)
毛利亏损:
-60 456.58 USD (102 161 075 pips)
最大连续赢利:
76 (52.38 USD)
最大连续盈利:
1 422.53 USD (60)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.42%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
209
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.62
长期交易:
9 838 (50.41%)
短期交易:
9 678 (49.59%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-10.77 USD
最大连续失误:
39 (-438.10 USD)
最大连续亏损:
-1 266.81 USD (25)
每月增长:
-29.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
114.39 USD
最大值:
3 081.53 USD (41.48%)
相对跌幅:
结余:
42.10% (2 453.18 USD)
净值:
23.78% (1 314.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTECm
|16441
|XAUUSDm
|3075
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTECm
|96
|XAUUSDm
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTECm
|606K
|XAUUSDm
|1.1M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
原创EA，不是马丁，也不是网格交易。还有其他5套策略。目前都比较稳定，2次大回撤是因为平台故障导致。
没有评论
