Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 288 USD per 
增长自 2025 57%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19 516
盈利交易:
13 905 (71.24%)
亏损交易:
5 611 (28.75%)
最好交易:
135.89 USD
最差交易:
-481.90 USD
毛利:
62 358.86 USD (103 895 012 pips)
毛利亏损:
-60 456.58 USD (102 161 075 pips)
最大连续赢利:
76 (52.38 USD)
最大连续盈利:
1 422.53 USD (60)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
16.42%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
209
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.62
长期交易:
9 838 (50.41%)
短期交易:
9 678 (49.59%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-10.77 USD
最大连续失误:
39 (-438.10 USD)
最大连续亏损:
-1 266.81 USD (25)
每月增长:
-29.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
114.39 USD
最大值:
3 081.53 USD (41.48%)
相对跌幅:
结余:
42.10% (2 453.18 USD)
净值:
23.78% (1 314.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTECm 16441
XAUUSDm 3075
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTECm 96
XAUUSDm 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTECm 606K
XAUUSDm 1.1M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +135.89 USD
最差交易: -482 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +52.38 USD
最大连续亏损: -438.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

原创EA，不是马丁，也不是网格交易。还有其他5套策略。目前都比较稳定，2次大回撤是因为平台故障导致。
没有评论
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
