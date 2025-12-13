- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
21 (48.83%)
亏损交易:
22 (51.16%)
最好交易:
42.52 EUR
最差交易:
-20.97 EUR
毛利:
259.75 EUR (22 991 pips)
毛利亏损:
-194.75 EUR (14 619 pips)
最大连续赢利:
7 (137.44 EUR)
最大连续盈利:
137.44 EUR (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
9.70%
最大入金加载:
45.59%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
1.06
长期交易:
31 (72.09%)
短期交易:
12 (27.91%)
利润因子:
1.33
预期回报:
1.51 EUR
平均利润:
12.37 EUR
平均损失:
-8.85 EUR
最大连续失误:
5 (-15.84 EUR)
最大连续亏损:
-46.40 EUR (4)
每月增长:
46.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.09 EUR
最大值:
61.34 EUR (27.26%)
相对跌幅:
结余:
37.63% (46.88 EUR)
净值:
8.58% (6.66 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.52 EUR
最差交易: -21 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +137.44 EUR
最大连续亏损: -15.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
47%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
EUR
38%
1:300