- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
63 (76.82%)
亏损交易:
19 (23.17%)
最好交易:
17.40 USD
最差交易:
-15.27 USD
毛利:
183.80 USD (177 504 pips)
毛利亏损:
-103.32 USD (102 675 pips)
最大连续赢利:
8 (16.47 USD)
最大连续盈利:
22.02 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
26.25%
最大入金加载:
2.11%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.69
长期交易:
47 (57.32%)
短期交易:
35 (42.68%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
2.92 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
2 (-28.36 USD)
最大连续亏损:
-28.36 USD (2)
每月增长:
53.83%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.95 USD (48.45%)
相对跌幅:
结余:
48.45% (29.95 USD)
净值:
8.11% (7.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.40 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.47 USD
最大连续亏损: -28.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
324%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
9
89%
82
76%
26%
1.77
0.98
USD
USD
48%
1:500