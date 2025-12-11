- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
169
盈利交易:
109 (64.49%)
亏损交易:
60 (35.50%)
最好交易:
183.64 USD
最差交易:
-58.44 USD
毛利:
2 462.03 USD (67 771 pips)
毛利亏损:
-935.43 USD (40 777 pips)
最大连续赢利:
13 (264.59 USD)
最大连续盈利:
313.96 USD (8)
夏普比率:
0.27
交易活动:
5.51%
最大入金加载:
33.01%
最近交易:
27 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
9.01
长期交易:
83 (49.11%)
短期交易:
86 (50.89%)
利润因子:
2.63
预期回报:
9.03 USD
平均利润:
22.59 USD
平均损失:
-15.59 USD
最大连续失误:
6 (-105.96 USD)
最大连续亏损:
-169.35 USD (5)
每月增长:
18.11%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
169.35 USD (12.92%)
相对跌幅:
结余:
6.72% (169.35 USD)
净值:
50.87% (1 814.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.64 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +264.59 USD
最大连续亏损: -105.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
87%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
7
93%
169
64%
6%
2.63
9.03
USD
USD
51%
1:500