信号 / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
390
盈利交易:
121 (31.02%)
亏损交易:
269 (68.97%)
最好交易:
3.26 USD
最差交易:
-4.44 USD
毛利:
102.10 USD (11 793 pips)
毛利亏损:
-214.08 USD (24 910 pips)
最大连续赢利:
8 (6.05 USD)
最大连续盈利:
6.05 USD (8)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
29.98%
最大入金加载:
91.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.99
长期交易:
215 (55.13%)
短期交易:
175 (44.87%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
0.84 USD
平均损失:
-0.80 USD
最大连续失误:
11 (-8.45 USD)
最大连续亏损:
-8.96 USD (8)
每月增长:
-2.67%
年度预测:
-32.34%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
113.58 USD
最大值:
113.58 USD (59.13%)
相对跌幅:
结余:
59.45% (113.58 USD)
净值:
4.26% (3.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.26 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +6.05 USD
最大连续亏损: -8.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
240 更多...
没有评论
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
