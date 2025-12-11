- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
390
盈利交易:
121 (31.02%)
亏损交易:
269 (68.97%)
最好交易:
3.26 USD
最差交易:
-4.44 USD
毛利:
102.10 USD (11 793 pips)
毛利亏损:
-214.08 USD (24 910 pips)
最大连续赢利:
8 (6.05 USD)
最大连续盈利:
6.05 USD (8)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
29.98%
最大入金加载:
91.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.99
长期交易:
215 (55.13%)
短期交易:
175 (44.87%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
0.84 USD
平均损失:
-0.80 USD
最大连续失误:
11 (-8.45 USD)
最大连续亏损:
-8.96 USD (8)
每月增长:
-2.67%
年度预测:
-32.34%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
113.58 USD
最大值:
113.58 USD (59.13%)
相对跌幅:
结余:
59.45% (113.58 USD)
净值:
4.26% (3.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|EURUSD
|66
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-17
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.26 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +6.05 USD
最大连续亏损: -8.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
360Capital-Real
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-59%
0
0
USD
USD
78
USD
USD
16
97%
390
31%
30%
0.47
-0.29
USD
USD
59%
1:50