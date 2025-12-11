- 成长
交易:
13
盈利交易:
12 (92.30%)
亏损交易:
1 (7.69%)
最好交易:
15.12 EUR
最差交易:
-8.52 EUR
毛利:
77.62 EUR (1 491 pips)
毛利亏损:
-8.52 EUR (143 pips)
最大连续赢利:
10 (57.37 EUR)
最大连续盈利:
57.37 EUR (10)
夏普比率:
1.13
交易活动:
93.97%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.11
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
9.11
预期回报:
5.32 EUR
平均利润:
6.47 EUR
平均损失:
-8.52 EUR
最大连续失误:
1 (-8.52 EUR)
最大连续亏损:
-8.52 EUR (1)
每月增长:
3.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
8.52 EUR (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (8.52 EUR)
净值:
2.98% (59.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|553
|AUDNZD
|583
|AUDCAD
|212
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.12 EUR
最差交易: -9 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +57.37 EUR
最大连续亏损: -8.52 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
TradersWay-Live
|2.33 × 3
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
