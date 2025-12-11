- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
4.81 USD
最差交易:
-3.60 USD
毛利:
14.86 USD (2 253 pips)
毛利亏损:
-3.60 USD (315 pips)
最大连续赢利:
10 (14.86 USD)
最大连续盈利:
14.86 USD (10)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.13
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
4.13
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-3.60 USD
最大连续失误:
1 (-3.60 USD)
最大连续亏损:
-3.60 USD (1)
每月增长:
39.99%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.60 USD (8.37%)
相对跌幅:
结余:
8.37% (3.60 USD)
净值:
47.91% (19.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|5
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|0
|EURAUD
|1
|AUDCHF
|-4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|62
|GBPAUD
|743
|AUDCAD
|136
|EURNZD
|242
|GBPCAD
|164
|GBPNZD
|337
|AUDNZD
|381
|EURCAD
|7
|EURAUD
|181
|AUDCHF
|-315
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.81 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.86 USD
最大连续亏损: -3.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 75
|
MOTForex-Live
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 41
|
PUPrime-Live
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 38
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
Deriv-Demo
|0.00 × 43
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
FlowBank-Live
|0.00 × 12
|
EverestCM-Live
|0.00 × 8
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 10
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 151
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 8
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 74
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 8
i Use level trading to enter multiple forex pairs. And to ensure i do not miss closing the trades as per dynamic levels built a EA to monitor and close the position.
I do not use TP or SL on any trade.
Concept is to diversify positions to multiple forex pairs with small lots. To ensure drawdown dosent affect the margin.
i Am starting with just 28$ balance.
Suggest : Wait for 1 month of track record before copying. Do your study before.
# If account balance is 100$ , Use lot =0.01. expect DD up to 20-25%.
Accordingly do your math for risk and balance management.
没有评论