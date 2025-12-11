信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SPG Forex
Sheshadri Prathap G

SPG Forex

Sheshadri Prathap G
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
增长自 2025 40%
RoboForex-Pro
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
4.81 USD
最差交易:
-3.60 USD
毛利:
14.86 USD (2 253 pips)
毛利亏损:
-3.60 USD (315 pips)
最大连续赢利:
10 (14.86 USD)
最大连续盈利:
14.86 USD (10)
夏普比率:
0.57
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
36.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.13
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
4.13
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-3.60 USD
最大连续失误:
1 (-3.60 USD)
最大连续亏损:
-3.60 USD (1)
每月增长:
39.99%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.60 USD (8.37%)
相对跌幅:
结余:
8.37% (3.60 USD)
净值:
47.91% (19.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 2
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF 1
GBPAUD 5
AUDCAD 1
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURCAD 0
EURAUD 1
AUDCHF -4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF 62
GBPAUD 743
AUDCAD 136
EURNZD 242
GBPCAD 164
GBPNZD 337
AUDNZD 381
EURCAD 7
EURAUD 181
AUDCHF -315
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.81 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.86 USD
最大连续亏损: -3.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DerivSVG-Server
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 2
TickmillAsia-Live
0.00 × 9
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
ICTrading-MT5-4
0.00 × 75
MOTForex-Live
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 41
PUPrime-Live
0.00 × 3
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 38
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
Deriv-Demo
0.00 × 43
Markets.com-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
FlowBank-Live
0.00 × 12
EverestCM-Live
0.00 × 8
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
TickmillEU-Live
0.00 × 151
PepperstoneUK-Live
0.00 × 8
StriforLLC-Live
0.00 × 74
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
163 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

i Use level trading to enter multiple forex pairs. And to ensure i do not miss closing the trades as per dynamic levels built a EA to monitor and close the position.

I do not use TP or SL on any trade. 

Concept is to diversify positions to multiple forex pairs with small lots. To ensure drawdown dosent affect the margin.

i Am starting with just 28$ balance. 

Suggest : Wait for 1 month of track record before copying. Do your study before. 

# If account balance is 100$ , Use lot =0.01.  expect DD up to 20-25%. 

Accordingly do your math for risk and balance management.

没有评论
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 18:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册