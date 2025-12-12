- 成长
交易:
156
盈利交易:
116 (74.35%)
亏损交易:
40 (25.64%)
最好交易:
457.22 USD
最差交易:
-51.94 USD
毛利:
1 569.32 USD (31 218 pips)
毛利亏损:
-512.91 USD (27 275 pips)
最大连续赢利:
14 (49.18 USD)
最大连续盈利:
457.22 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.53%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.76
长期交易:
72 (46.15%)
短期交易:
84 (53.85%)
利润因子:
3.06
预期回报:
6.77 USD
平均利润:
13.53 USD
平均损失:
-12.82 USD
最大连续失误:
5 (-142.71 USD)
最大连续亏损:
-142.71 USD (5)
每月增长:
5.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
156.31 USD (2.80%)
相对跌幅:
结余:
2.80% (156.31 USD)
净值:
19.23% (1 010.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|22
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|9
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|220
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|257
|EURGBP
|53
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|84
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|822
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-4.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +457.22 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +49.18 USD
最大连续亏损: -142.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.12 × 17
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
6
100%
156
74%
100%
3.05
6.77
USD
USD
19%
1:500