交易:
229
盈利交易:
171 (74.67%)
亏损交易:
58 (25.33%)
最好交易:
6.66 EUR
最差交易:
-7.21 EUR
毛利:
172.62 EUR (28 459 pips)
毛利亏损:
-78.36 EUR (11 920 pips)
最大连续赢利:
16 (11.32 EUR)
最大连续盈利:
15.32 EUR (6)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
44
平均持有时间:
19 小时
采收率:
6.44
长期交易:
107 (46.72%)
短期交易:
122 (53.28%)
利润因子:
2.20
预期回报:
0.41 EUR
平均利润:
1.01 EUR
平均损失:
-1.35 EUR
最大连续失误:
4 (-12.76 EUR)
最大连续亏损:
-14.63 EUR (3)
每月增长:
9.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
14.63 EUR (1.33%)
相对跌幅:
结余:
1.33% (14.63 EUR)
净值:
10.91% (65.58 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|149
|EURUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.66 EUR
最差交易: -7 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +11.32 EUR
最大连续亏损: -12.76 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US03-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
