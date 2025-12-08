- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
15 (33.33%)
亏损交易:
30 (66.67%)
最好交易:
126.34 USD
最差交易:
-21.50 USD
毛利:
386.45 USD (38 751 pips)
毛利亏损:
-300.49 USD (29 429 pips)
最大连续赢利:
8 (172.60 USD)
最大连续盈利:
186.88 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
41.80%
最大入金加载:
2.37%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.59
长期交易:
30 (66.67%)
短期交易:
15 (33.33%)
利润因子:
1.29
预期回报:
1.91 USD
平均利润:
25.76 USD
平均损失:
-10.02 USD
最大连续失误:
17 (-145.27 USD)
最大连续亏损:
-145.27 USD (17)
每月增长:
5.30%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
146.22 USD
最大值:
146.22 USD (24.37%)
相对跌幅:
结余:
17.20% (146.12 USD)
净值:
3.53% (20.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|86
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.34 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +172.60 USD
最大连续亏损: -145.27 USD
Come on
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
45
33%
42%
1.28
1.91
USD
USD
17%
1:500