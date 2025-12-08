- 成长
交易:
867
盈利交易:
507 (58.47%)
亏损交易:
360 (41.52%)
最好交易:
3.93 USD
最差交易:
-4.28 USD
毛利:
1 786.15 USD (281 601 pips)
毛利亏损:
-1 432.79 USD (216 559 pips)
最大连续赢利:
220 (688.39 USD)
最大连续盈利:
688.39 USD (220)
夏普比率:
0.13
交易活动:
99.83%
最大入金加载:
14.25%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
390
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.68
长期交易:
827 (95.39%)
短期交易:
40 (4.61%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-3.98 USD
最大连续失误:
114 (-448.05 USD)
最大连续亏损:
-448.05 USD (114)
每月增长:
12.96%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
1.92 USD
最大值:
519.73 USD (19.61%)
相对跌幅:
结余:
23.03% (518.59 USD)
净值:
14.07% (266.33 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
