- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
447
盈利交易:
310 (69.35%)
亏损交易:
137 (30.65%)
最好交易:
30.36 USD
最差交易:
-36.63 USD
毛利:
744.27 USD (219 360 pips)
毛利亏损:
-637.04 USD (174 163 pips)
最大连续赢利:
11 (46.88 USD)
最大连续盈利:
46.88 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
13.45%
最大入金加载:
1.14%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.78
长期交易:
311 (69.57%)
短期交易:
136 (30.43%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-4.65 USD
最大连续失误:
5 (-37.23 USD)
最大连续亏损:
-85.85 USD (4)
每月增长:
8.84%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
76.87 USD
最大值:
137.24 USD (40.09%)
相对跌幅:
结余:
19.93% (136.79 USD)
净值:
1.17% (12.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.36 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +46.88 USD
最大连续亏损: -37.23 USD
No martingale, no grid, no hedge!
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
63%
447
69%
13%
1.16
0.24
USD
USD
20%
1:500