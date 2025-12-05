- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
44 (54.32%)
亏损交易:
37 (45.68%)
最好交易:
5.12 USD
最差交易:
-2.90 USD
毛利:
105.60 USD (5 392 pips)
毛利亏损:
-82.96 USD (4 017 pips)
最大连续赢利:
6 (14.12 USD)
最大连续盈利:
14.12 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
0.42%
最大入金加载:
16.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.87
长期交易:
46 (56.79%)
短期交易:
35 (43.21%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-2.24 USD
最大连续失误:
4 (-9.72 USD)
最大连续亏损:
-9.72 USD (4)
每月增长:
22.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.74 USD
最大值:
12.10 USD (10.84%)
相对跌幅:
结余:
10.84% (12.10 USD)
净值:
1.74% (1.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.12 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +14.12 USD
最大连续亏损: -9.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
