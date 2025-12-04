- 成长
交易:
2 981
盈利交易:
2 512 (84.26%)
亏损交易:
469 (15.73%)
最好交易:
174.78 USD
最差交易:
-928.44 USD
毛利:
27 491.14 USD (10 315 506 pips)
毛利亏损:
-33 071.49 USD (217 082 pips)
最大连续赢利:
111 (920.16 USD)
最大连续盈利:
1 474.74 USD (33)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
16.30%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
238
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
-0.69
长期交易:
2 039 (68.40%)
短期交易:
942 (31.60%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-1.87 USD
平均利润:
10.94 USD
平均损失:
-70.51 USD
最大连续失误:
21 (-763.20 USD)
最大连续亏损:
-4 331.95 USD (7)
每月增长:
-0.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7 628.92 USD
最大值:
8 052.99 USD (8.02%)
相对跌幅:
结余:
8.01% (8 044.79 USD)
净值:
2.76% (2 684.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Prime
|2935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.Prime
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.Prime
|295K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
