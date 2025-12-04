信号部分
Simon Alex Rodriguez Saavedra

Sentinel AI

Simon Alex Rodriguez Saavedra
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 57%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
812
盈利交易:
428 (52.70%)
亏损交易:
384 (47.29%)
最好交易:
20 544.48 USD
最差交易:
-6 819.20 USD
毛利:
125 976.85 USD (320 929 pips)
毛利亏损:
-68 793.57 USD (176 209 pips)
最大连续赢利:
30 (148.54 USD)
最大连续盈利:
30 530.75 USD (15)
夏普比率:
0.07
交易活动:
86.77%
最大入金加载:
69.28%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
71
平均持有时间:
20 小时
采收率:
3.15
长期交易:
539 (66.38%)
短期交易:
273 (33.62%)
利润因子:
1.83
预期回报:
70.42 USD
平均利润:
294.34 USD
平均损失:
-179.15 USD
最大连续失误:
18 (-2 490.72 USD)
最大连续亏损:
-7 235.99 USD (3)
每月增长:
20.83%
年度预测:
252.73%
算法交易:
64%
结余跌幅:
绝对:
4 464.59 USD
最大值:
18 137.06 USD (12.48%)
相对跌幅:
结余:
12.54% (18 225.33 USD)
净值:
7.04% (9 339.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 175
EURUSD 131
GBPUSD 94
SP500 49
EURGBP 46
EURJPY 45
USDCAD 36
USDJPY 28
AUS200 26
EURCHF 22
AUDJPY 20
AUDCAD 20
EURAUD 17
NZDUSD 17
XTIUSD 11
AUDUSD 11
AUDNZD 9
CHFJPY 8
WS30 8
CADJPY 7
CADCHF 6
NDX 6
STOXX50E 4
UK100 4
USDSGD 2
GBPCAD 2
USDNOK 1
EURSEK 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
GBPMXN 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 73K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -4K
SP500 2.7K
EURGBP -2.4K
EURJPY -37
USDCAD -1K
USDJPY -6.8K
AUS200 -3.1K
EURCHF -1.3K
AUDJPY 18
AUDCAD 203
EURAUD 162
NZDUSD -160
XTIUSD -1.3K
AUDUSD 107
AUDNZD 122
CHFJPY -47
WS30 -1.8K
CADJPY 923
CADCHF -239
NDX -1.2K
STOXX50E 128
UK100 -400
USDSGD 0
GBPCAD -43
USDNOK 148
EURSEK 109
GBPJPY 39
NZDJPY -54
EURCAD 65
GBPMXN -17
AUDCHF 111
NZDCAD 205
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 164K
EURUSD 104
GBPUSD -2.6K
SP500 7.4K
EURGBP -715
EURJPY -13K
USDCAD -157
USDJPY 3.5K
AUS200 -1.8K
EURCHF -1.6K
AUDJPY 3.9K
AUDCAD 19
EURAUD 1.2K
NZDUSD -248
XTIUSD -321
AUDUSD 789
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 498
WS30 -109
CADJPY 3.2K
CADCHF -367
NDX -1.9K
STOXX50E 354
UK100 -221
USDSGD -158
GBPCAD -186
USDNOK 6K
EURSEK 3.8K
GBPJPY 110
NZDJPY -268
EURCAD 310
GBPMXN -29K
AUDCHF 70
NZDCAD 292
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20 544.48 USD
最差交易: -6 819 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +148.54 USD
最大连续亏损: -2 490.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 12
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4620
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 195
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
19 更多...
🚀 AI TRADER - AUTOMATED SYSTEM POWERED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

💡 Description:
High-performance trading signal based on advanced artificial intelligence that operates in multiple markets. Our algorithm analyzes market data in real-time, identifies lucrative opportunities, and executes trades with precision.

✨ Key Features:
• AI-Powered Analysis: Machine learning algorithms that adapt to changing market conditions
• 24/7 Automated Trading: Operates without manual intervention across global markets
• Advanced Risk Management: Dynamically optimized stop-loss and take-profit levels
• Multi-Asset Trading: Forex, Cryptocurrencies, Indices
• Fast Execution: Minimal latency to maximize trading opportunities
• Verified Backtests: Results proven on historical data

📈 Advantages:
✓ Consistent performance across different market conditions
✓ Emotion-free trading decision-making
✓ Continuous monitoring without manual intervention
✓ Automatic risk diversification
✓ Precise and timely trading signals

🎯 Objective:
Provide access to a professional trading system that combines cutting-edge technology with proven strategies to maximize returns and minimize risks.

⚠️ Disclaimer:
All trading involves risk. Past results do not guarantee future results. Only invest what you can afford to lose.

📊 Account: Darwinex Live - 1:200 Leverage

Join our community of successful traders and start your journey toward financial independence!
没有评论
2025.12.04 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
