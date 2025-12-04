- 成长
交易:
688
盈利交易:
560 (81.39%)
亏损交易:
128 (18.60%)
最好交易:
400.17 USD
最差交易:
-625.11 USD
毛利:
17 250.93 USD (259 065 pips)
毛利亏损:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
最大连续赢利:
26 (688.59 USD)
最大连续盈利:
1 621.04 USD (16)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
8.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
9 小时
采收率:
7.12
长期交易:
499 (72.53%)
短期交易:
189 (27.47%)
利润因子:
2.41
预期回报:
14.66 USD
平均利润:
30.81 USD
平均损失:
-55.97 USD
最大连续失误:
5 (-290.38 USD)
最大连续亏损:
-1 248.12 USD (2)
每月增长:
35.32%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
380.74 USD
最大值:
1 416.16 USD (11.32%)
相对跌幅:
结余:
7.96% (1 390.68 USD)
净值:
17.69% (3 393.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|472
|GBPUSD.PRO
|98
|AUDCAD.PRO
|51
|EURUSD.PRO
|32
|EURAUD.PRO
|19
|USDCAD.PRO
|12
|AUDUSD.PRO
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PRO
|7.8K
|GBPUSD.PRO
|-653
|AUDCAD.PRO
|2.2K
|EURUSD.PRO
|221
|EURAUD.PRO
|387
|USDCAD.PRO
|108
|AUDUSD.PRO
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PRO
|125K
|GBPUSD.PRO
|186
|AUDCAD.PRO
|4.3K
|EURUSD.PRO
|-12
|EURAUD.PRO
|2.9K
|USDCAD.PRO
|782
|AUDUSD.PRO
|312
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +400.17 USD
最差交易: -625 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +688.59 USD
最大连续亏损: -290.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OxSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
没有评论
