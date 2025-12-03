- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 003
盈利交易:
1 165 (58.16%)
亏损交易:
838 (41.84%)
最好交易:
1 260.53 USD
最差交易:
-227.06 USD
毛利:
29 147.12 USD (323 006 pips)
毛利亏损:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
最大连续赢利:
20 (157.20 USD)
最大连续盈利:
2 153.71 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.35%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
104
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.43
长期交易:
1 008 (50.32%)
短期交易:
995 (49.68%)
利润因子:
1.81
预期回报:
6.51 USD
平均利润:
25.02 USD
平均损失:
-19.22 USD
最大连续失误:
12 (-1 548.06 USD)
最大连续亏损:
-1 548.06 USD (12)
每月增长:
12.64%
年度预测:
153.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 548.06 USD (8.43%)
相对跌幅:
结余:
8.43% (1 548.06 USD)
净值:
28.25% (5 114.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|632
|GBPUSD
|470
|EURUSD
|291
|USDJPY
|220
|USDCHF
|213
|AUDUSD
|177
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|-12K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|5.3K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|825
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 260.53 USD
最差交易: -227 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +157.20 USD
最大连续亏损: -1 548.06 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
145%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
17
100%
2 003
58%
100%
1.80
6.51
USD
USD
28%
1:500