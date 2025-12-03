信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Win6000117
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 145%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 003
盈利交易:
1 165 (58.16%)
亏损交易:
838 (41.84%)
最好交易:
1 260.53 USD
最差交易:
-227.06 USD
毛利:
29 147.12 USD (323 006 pips)
毛利亏损:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
最大连续赢利:
20 (157.20 USD)
最大连续盈利:
2 153.71 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.35%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
104
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.43
长期交易:
1 008 (50.32%)
短期交易:
995 (49.68%)
利润因子:
1.81
预期回报:
6.51 USD
平均利润:
25.02 USD
平均损失:
-19.22 USD
最大连续失误:
12 (-1 548.06 USD)
最大连续亏损:
-1 548.06 USD (12)
每月增长:
12.64%
年度预测:
153.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 548.06 USD (8.43%)
相对跌幅:
结余:
8.43% (1 548.06 USD)
净值:
28.25% (5 114.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 632
GBPUSD 470
EURUSD 291
USDJPY 220
USDCHF 213
AUDUSD 177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD -12K
GBPUSD 2.8K
EURUSD 5.3K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 260.53 USD
最差交易: -227 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +157.20 USD
最大连续亏损: -1 548.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
