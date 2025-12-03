- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
88 (70.96%)
亏损交易:
36 (29.03%)
最好交易:
21 866.00 JPY
最差交易:
-10 710.00 JPY
毛利:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
毛利亏损:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
最大连续赢利:
23 (40 910.00 JPY)
最大连续盈利:
40 910.00 JPY (23)
夏普比率:
0.29
交易活动:
62.91%
最大入金加载:
18.56%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.99
长期交易:
50 (40.32%)
短期交易:
74 (59.68%)
利润因子:
3.01
预期回报:
988.08 JPY
平均利润:
2 085.15 JPY
平均损失:
-1 693.64 JPY
最大连续失误:
3 (-5 242.00 JPY)
最大连续亏损:
-10 710.00 JPY (1)
每月增长:
35.76%
年度预测:
433.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 547.00 JPY
最大值:
15 331.00 JPY (10.59%)
相对跌幅:
结余:
10.66% (15 331.00 JPY)
净值:
46.36% (86 934.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|31
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|357
|XAUUSD
|450
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|EURUSD
|88
|XAGUSD
|19
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|16K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|EURUSD
|179
|XAGUSD
|141
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21 866.00 JPY
最差交易: -10 710 JPY
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +40 910.00 JPY
最大连续亏损: -5 242.00 JPY
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
145%
0
0
USD
USD
207K
JPY
JPY
65
0%
124
70%
63%
3.00
988.08
JPY
JPY
46%
1:500