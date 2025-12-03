信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SunriseForex
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0条评论
可靠性
65
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 145%
TitanFX-06
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
124
盈利交易:
88 (70.96%)
亏损交易:
36 (29.03%)
最好交易:
21 866.00 JPY
最差交易:
-10 710.00 JPY
毛利:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
毛利亏损:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
最大连续赢利:
23 (40 910.00 JPY)
最大连续盈利:
40 910.00 JPY (23)
夏普比率:
0.29
交易活动:
62.91%
最大入金加载:
18.56%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.99
长期交易:
50 (40.32%)
短期交易:
74 (59.68%)
利润因子:
3.01
预期回报:
988.08 JPY
平均利润:
2 085.15 JPY
平均损失:
-1 693.64 JPY
最大连续失误:
3 (-5 242.00 JPY)
最大连续亏损:
-10 710.00 JPY (1)
每月增长:
35.76%
年度预测:
433.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 547.00 JPY
最大值:
15 331.00 JPY (10.59%)
相对跌幅:
结余:
10.66% (15 331.00 JPY)
净值:
46.36% (86 934.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21 866.00 JPY
最差交易: -10 710 JPY
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +40 910.00 JPY
最大连续亏损: -5 242.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TitanFX-06 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
没有评论
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
