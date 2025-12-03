信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Forex Hunter ICM
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
38 (65.51%)
亏损交易:
20 (34.48%)
最好交易:
18.26 USD
最差交易:
-6.58 USD
毛利:
80.76 USD (8 007 pips)
毛利亏损:
-70.25 USD (7 630 pips)
最大连续赢利:
12 (22.34 USD)
最大连续盈利:
25.52 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
79.09%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.25
长期交易:
22 (37.93%)
短期交易:
36 (62.07%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
2.13 USD
平均损失:
-3.51 USD
最大连续失误:
7 (-34.04 USD)
最大连续亏损:
-34.04 USD (7)
每月增长:
0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.01 USD
最大值:
42.47 USD (2.79%)
相对跌幅:
结余:
2.81% (42.83 USD)
净值:
4.51% (68.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDSGD 9
GBPCAD 8
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURCAD 5
NZDUSD 4
EURAUD 4
AUDUSD 4
EURCHF 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDSGD -18
GBPCAD 31
GBPUSD 11
AUDCAD 3
EURCAD 5
NZDUSD 0
EURAUD -9
AUDUSD -13
EURCHF -3
EURNZD -1
GBPCHF 7
AUDCHF -7
CADCHF 2
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
EURCAD 705
NZDUSD -3
EURAUD -1.2K
AUDUSD -1.2K
EURCHF -176
EURNZD -60
GBPCHF 387
AUDCHF -497
CADCHF 134
GBPNZD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.26 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.34 USD
最大连续亏损: -34.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
98 更多...
没有评论
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
