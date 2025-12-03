- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
38 (65.51%)
亏损交易:
20 (34.48%)
最好交易:
18.26 USD
最差交易:
-6.58 USD
毛利:
80.76 USD (8 007 pips)
毛利亏损:
-70.25 USD (7 630 pips)
最大连续赢利:
12 (22.34 USD)
最大连续盈利:
25.52 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
79.09%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.25
长期交易:
22 (37.93%)
短期交易:
36 (62.07%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
2.13 USD
平均损失:
-3.51 USD
最大连续失误:
7 (-34.04 USD)
最大连续亏损:
-34.04 USD (7)
每月增长:
0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.01 USD
最大值:
42.47 USD (2.79%)
相对跌幅:
结余:
2.81% (42.83 USD)
净值:
4.51% (68.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|9
|GBPCAD
|8
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|3
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDSGD
|-18
|GBPCAD
|31
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|5
|NZDUSD
|0
|EURAUD
|-9
|AUDUSD
|-13
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|-1
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|-7
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDSGD
|-2K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|488
|EURCAD
|705
|NZDUSD
|-3
|EURAUD
|-1.2K
|AUDUSD
|-1.2K
|EURCHF
|-176
|EURNZD
|-60
|GBPCHF
|387
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|134
|GBPNZD
|182
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.26 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.34 USD
最大连续亏损: -34.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.30 × 127
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.47 × 493
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 3344
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.58 × 469
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VantageInternational-Live 13
|0.75 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.82 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
Alpari-MT5
|0.93 × 595
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
58
65%
79%
1.14
0.18
USD
USD
5%
1:500