- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
8 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-40.74 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-139.66 USD (8 795 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.04
交易活动:
24.76%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-17.46 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-17.46 USD
最大连续失误:
8 (-139.66 USD)
最大连续亏损:
-139.66 USD (8)
每月增长:
-16.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
139.66 USD
最大值:
139.66 USD (16.43%)
相对跌幅:
结余:
16.43% (139.66 USD)
净值:
4.86% (39.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-117
|EURUSD
|-5
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|EURCAD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|-231
|AUDUSD
|-209
|GBPUSD
|-215
|EURCAD
|-173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -139.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
-16%
0
0
USD
USD
710
USD
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
USD
16%
1:200