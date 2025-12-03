信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MasDion
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
8 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-40.74 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-139.66 USD (8 795 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.04
交易活动:
24.76%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-17.46 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-17.46 USD
最大连续失误:
8 (-139.66 USD)
最大连续亏损:
-139.66 USD (8)
每月增长:
-16.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
139.66 USD
最大值:
139.66 USD (16.43%)
相对跌幅:
结余:
16.43% (139.66 USD)
净值:
4.86% (39.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -139.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
InvestAZ-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
308 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MasDion
每月40 USD
-16%
0
0
USD
710
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
16%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载