- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
4.54 USD
最差交易:
-0.88 USD
毛利:
15.32 USD (1 233 pips)
毛利亏损:
-1.32 USD (103 pips)
最大连续赢利:
6 (5.20 USD)
最大连续盈利:
7.23 USD (3)
夏普比率:
0.86
交易活动:
49.40%
最大入金加载:
8.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 小时
采收率:
15.91
长期交易:
7 (53.85%)
短期交易:
6 (46.15%)
利润因子:
11.61
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-0.66 USD
最大连续失误:
1 (-0.88 USD)
最大连续亏损:
-0.88 USD (1)
每月增长:
4.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.88 USD (0.29%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (0.88 USD)
净值:
9.67% (30.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.54 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.20 USD
最大连续亏损: -0.88 USD
