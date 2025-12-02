- 成长
交易:
133
盈利交易:
78 (58.64%)
亏损交易:
55 (41.35%)
最好交易:
1 106.25 USD
最差交易:
-2 702.25 USD
毛利:
11 492.18 USD (541 779 pips)
毛利亏损:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
最大连续赢利:
9 (2 590.50 USD)
最大连续盈利:
2 590.50 USD (9)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
96.88%
最大入金加载:
18.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.88
长期交易:
77 (57.89%)
短期交易:
56 (42.11%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-34.98 USD
平均利润:
147.34 USD
平均损失:
-293.54 USD
最大连续失误:
12 (-2 674.18 USD)
最大连续亏损:
-3 032.50 USD (3)
每月增长:
-46.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 652.78 USD
最大值:
5 287.80 USD (49.72%)
相对跌幅:
结余:
49.67% (5 287.80 USD)
净值:
55.06% (3 710.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100ft.r
|83
|XAUUSD+
|26
|DJ30ft.r
|10
|JPN225ft
|7
|BTCUSD
|6
|DJ30.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100ft.r
|-5.3K
|XAUUSD+
|-24
|DJ30ft.r
|451
|JPN225ft
|46
|BTCUSD
|-118
|DJ30.r
|287
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100ft.r
|-303K
|XAUUSD+
|-1.6K
|DJ30ft.r
|16K
|JPN225ft
|-77K
|BTCUSD
|-388K
|DJ30.r
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 106.25 USD
最差交易: -2 702 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 590.50 USD
最大连续亏损: -2 674.18 USD
