- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
8.02 USD
最差交易:
-30.78 USD
毛利:
51.98 USD (5 255 pips)
毛利亏损:
-60.66 USD (6 065 pips)
最大连续赢利:
7 (26.19 USD)
最大连续盈利:
26.19 USD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
4.49%
最大入金加载:
6.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
8 (53.33%)
短期交易:
7 (46.67%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.58 USD
平均利润:
4.00 USD
平均损失:
-30.33 USD
最大连续失误:
1 (-30.78 USD)
最大连续亏损:
-30.78 USD (1)
每月增长:
-3.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.68 USD
最大值:
34.47 USD (20.11%)
相对跌幅:
结余:
18.18% (34.47 USD)
净值:
15.87% (27.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-810
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.02 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.19 USD
最大连续亏损: -30.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Live signals for Gold dragonball
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
4
100%
15
86%
4%
0.85
-0.58
USD
USD
18%
1:500