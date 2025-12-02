信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold dragon ball
Manh Tung Nguyen

Gold dragon ball

Manh Tung Nguyen
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
8.02 USD
最差交易:
-30.78 USD
毛利:
51.98 USD (5 255 pips)
毛利亏损:
-60.66 USD (6 065 pips)
最大连续赢利:
7 (26.19 USD)
最大连续盈利:
26.19 USD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
4.49%
最大入金加载:
6.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
8 (53.33%)
短期交易:
7 (46.67%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.58 USD
平均利润:
4.00 USD
平均损失:
-30.33 USD
最大连续失误:
1 (-30.78 USD)
最大连续亏损:
-30.78 USD (1)
每月增长:
-3.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.68 USD
最大值:
34.47 USD (20.11%)
相对跌幅:
结余:
18.18% (34.47 USD)
净值:
15.87% (27.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -810
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.02 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.19 USD
最大连续亏损: -30.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29475
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 更多...
Live signals for Gold dragonball
没有评论
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
