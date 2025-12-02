- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
104 (90.43%)
亏损交易:
11 (9.57%)
最好交易:
20.12 USD
最差交易:
-87.00 USD
毛利:
215.18 USD (15 076 pips)
毛利亏损:
-241.67 USD (8 465 pips)
最大连续赢利:
35 (69.24 USD)
最大连续盈利:
69.24 USD (35)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
26.71%
最大入金加载:
5.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
42 (36.52%)
短期交易:
73 (63.48%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
2.07 USD
平均损失:
-21.97 USD
最大连续失误:
3 (-141.48 USD)
最大连续亏损:
-141.48 USD (3)
每月增长:
-2.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
175.73 USD
最大值:
175.73 USD (17.57%)
相对跌幅:
结余:
17.57% (175.73 USD)
净值:
26.68% (226.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|109
|AUDUSD
|-46
|EURUSD
|-91
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.2K
|AUDUSD
|-294
|EURUSD
|-500
|AUDCAD
|168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.12 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +69.24 USD
最大连续亏损: -141.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
