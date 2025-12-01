信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Grid close SMA FTM
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA FTM

EIKE SWATOSCH
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
53
盈利交易:
44 (83.01%)
亏损交易:
9 (16.98%)
最好交易:
11.46 USD
最差交易:
-9.63 USD
毛利:
134.64 USD (363 242 pips)
毛利亏损:
-39.06 USD (66 621 pips)
最大连续赢利:
25 (74.13 USD)
最大连续盈利:
74.13 USD (25)
夏普比率:
0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.48
长期交易:
21 (39.62%)
短期交易:
32 (60.38%)
利润因子:
3.45
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-4.34 USD
最大连续失误:
4 (-23.61 USD)
最大连续亏损:
-23.61 USD (4)
每月增长:
0.96%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
27.46 USD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (27.52 USD)
净值:
0.63% (63.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US100.cash 36
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 3
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US100.cash 68
AUDUSD -3
USDJPY 30
GBPUSD -1
EURUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US100.cash 292K
AUDUSD -302
USDJPY 4.9K
GBPUSD 8
EURUSD 186
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.46 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +74.13 USD
最大连续亏损: -23.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.16 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Grid close SMA FTM
每月30 USD
1%
0
0
USD
10K
USD
4
67%
53
83%
100%
3.44
1.80
USD
1%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载