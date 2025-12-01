- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
44 (83.01%)
亏损交易:
9 (16.98%)
最好交易:
11.46 USD
最差交易:
-9.63 USD
毛利:
134.64 USD (363 242 pips)
毛利亏损:
-39.06 USD (66 621 pips)
最大连续赢利:
25 (74.13 USD)
最大连续盈利:
74.13 USD (25)
夏普比率:
0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.48
长期交易:
21 (39.62%)
短期交易:
32 (60.38%)
利润因子:
3.45
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-4.34 USD
最大连续失误:
4 (-23.61 USD)
最大连续亏损:
-23.61 USD (4)
每月增长:
0.96%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
27.46 USD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (27.52 USD)
净值:
0.63% (63.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100.cash
|36
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100.cash
|68
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|30
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100.cash
|292K
|AUDUSD
|-302
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|186
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.46 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +74.13 USD
最大连续亏损: -23.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
67%
53
83%
100%
3.44
1.80
USD
USD
1%
1:30