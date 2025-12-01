- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
25.68 USD
最差交易:
-14.16 USD
毛利:
52.06 USD (2 181 pips)
毛利亏损:
-23.20 USD (949 pips)
最大连续赢利:
15 (23.76 USD)
最大连续盈利:
28.30 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
71.64%
最大入金加载:
15.90%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.24
长期交易:
13 (61.90%)
短期交易:
8 (38.10%)
利润因子:
2.24
预期回报:
1.37 USD
平均利润:
2.89 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
3 (-23.20 USD)
最大连续亏损:
-23.20 USD (3)
每月增长:
7.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23.20 USD (5.47%)
相对跌幅:
结余:
5.47% (23.20 USD)
净值:
29.75% (127.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|4
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|7
|GBPCHF
|5
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|6
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|595
|GBPCHF
|-584
|AUDNZD
|450
|NZDUSD
|330
|NZDCAD
|331
|USDCAD
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.68 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +23.76 USD
最大连续亏损: -23.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.60 × 101
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
429
USD
USD
3
100%
21
85%
72%
2.24
1.37
USD
USD
30%
1:500