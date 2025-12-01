- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
250
盈利交易:
237 (94.80%)
亏损交易:
13 (5.20%)
最好交易:
19.76 USD
最差交易:
-60.48 USD
毛利:
237.78 USD (27 213 pips)
毛利亏损:
-129.75 USD (11 027 pips)
最大连续赢利:
42 (70.58 USD)
最大连续盈利:
70.58 USD (42)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.89%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.79
长期交易:
122 (48.80%)
短期交易:
128 (51.20%)
利润因子:
1.83
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
1.00 USD
平均损失:
-9.98 USD
最大连续失误:
2 (-10.68 USD)
最大连续亏损:
-60.48 USD (1)
每月增长:
10.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.48 USD (5.66%)
相对跌幅:
结余:
5.66% (60.48 USD)
净值:
16.90% (177.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|NZDJPY
|11
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|3
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-5
|EURJPY
|-8
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDCAD
|9
|AUDUSD
|18
|NZDJPY
|16
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|2
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.5K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|363
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.76 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.58 USD
最大连续亏损: -10.68 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
250
94%
100%
1.83
0.43
USD
USD
17%
1:500