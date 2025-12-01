- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
16 (94.11%)
亏损交易:
1 (5.88%)
最好交易:
12.25 AUD
最差交易:
-2.78 AUD
毛利:
73.90 AUD (3 420 pips)
毛利亏损:
-4.76 AUD (86 pips)
最大连续赢利:
10 (54.77 AUD)
最大连续盈利:
54.77 AUD (10)
夏普比率:
1.10
交易活动:
99.46%
最大入金加载:
83.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 天
采收率:
22.02
长期交易:
11 (64.71%)
短期交易:
6 (35.29%)
利润因子:
15.53
预期回报:
4.07 AUD
平均利润:
4.62 AUD
平均损失:
-4.76 AUD
最大连续失误:
1 (-2.78 AUD)
最大连续亏损:
-2.78 AUD (1)
每月增长:
6.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.09 AUD
最大值:
3.14 AUD (0.31%)
相对跌幅:
结余:
0.28% (2.87 AUD)
净值:
13.76% (140.34 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.a
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.25 AUD
最差交易: -3 AUD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.77 AUD
最大连续亏损: -2.78 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
4
0%
17
94%
99%
15.52
4.07
AUD
AUD
14%
1:30