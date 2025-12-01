- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
439
盈利交易:
289 (65.83%)
亏损交易:
150 (34.17%)
最好交易:
84.30 USD
最差交易:
-96.54 USD
毛利:
2 271.71 USD (532 280 pips)
毛利亏损:
-2 113.42 USD (380 474 pips)
最大连续赢利:
14 (86.09 USD)
最大连续盈利:
142.50 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
80.27%
最大入金加载:
85.31%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
102
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.40
长期交易:
225 (51.25%)
短期交易:
214 (48.75%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
7.86 USD
平均损失:
-14.09 USD
最大连续失误:
13 (-384.47 USD)
最大连续亏损:
-384.47 USD (13)
每月增长:
9.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
397.37 USD (38.51%)
相对跌幅:
结余:
17.81% (397.37 USD)
净值:
32.21% (626.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|72
|EURGBP
|37
|AUDJPY
|30
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|BTCUSD
|12
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|50
|XAUUSD
|178
|EURGBP
|102
|AUDJPY
|33
|EURJPY
|73
|GBPJPY
|-241
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|BTCUSD
|-10
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|253
|XAUUSD
|118K
|EURGBP
|907
|AUDJPY
|-776
|EURJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-3.2K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|BTCUSD
|38K
|AUDCAD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.30 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +86.09 USD
最大连续亏损: -384.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
