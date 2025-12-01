- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
11 (50.00%)
亏损交易:
11 (50.00%)
最好交易:
8.21 USD
最差交易:
-7.29 USD
毛利:
55.14 USD (7 611 pips)
毛利亏损:
-62.22 USD (5 744 pips)
最大连续赢利:
6 (20.85 USD)
最大连续盈利:
22.83 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
84.11%
最大入金加载:
30.92%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.31
长期交易:
9 (40.91%)
短期交易:
13 (59.09%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
5.01 USD
平均损失:
-5.66 USD
最大连续失误:
4 (-18.56 USD)
最大连续亏损:
-21.24 USD (3)
每月增长:
-6.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.85 USD
最大值:
22.85 USD (22.49%)
相对跌幅:
结余:
22.49% (22.85 USD)
净值:
21.00% (19.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY
|-15
|EURUSD
|3
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|15
|EURCAD
|9
|EURNZD
|0
|USDJPY
|-5
|EURCHF
|-5
|GBPUSD
|-7
|AUDCHF
|-7
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|150
|EURJPY
|-489
|GBPJPY
|2.4K
|EURCAD
|1.3K
|EURNZD
|19
|USDJPY
|-754
|EURCHF
|-420
|GBPUSD
|-242
|AUDCHF
|-575
|GBPNZD
|1.4K
|AUDNZD
|125
|EURGBP
|480
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.21 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +20.85 USD
最大连续亏损: -18.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
4
0%
22
50%
84%
0.88
-0.32
USD
USD
22%
1:500