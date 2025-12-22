信号部分
Agni Mulyana

Agni Amfx

Agni Mulyana
1条评论
可靠性
9
1 / 434 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 115%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
127
盈利交易:
88 (69.29%)
亏损交易:
39 (30.71%)
最好交易:
2 176.00 USD
最差交易:
-445.00 USD
毛利:
21 257.30 USD (188 315 pips)
毛利亏损:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
最大连续赢利:
10 (1 730.90 USD)
最大连续盈利:
3 283.90 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
88.18%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
18 小时
采收率:
20.45
长期交易:
66 (51.97%)
短期交易:
61 (48.03%)
利润因子:
4.07
预期回报:
126.27 USD
平均利润:
241.56 USD
平均损失:
-133.87 USD
最大连续失误:
4 (-779.30 USD)
最大连续亏损:
-779.30 USD (4)
每月增长:
34.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
134.90 USD
最大值:
784.30 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
3.44% (783.30 USD)
净值:
6.19% (1 376.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.dmb 123
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.dmb 142K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 176.00 USD
最差交易: -445 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 730.90 USD
最大连续亏损: -779.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

平均等级:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1254
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
