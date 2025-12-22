- 成长
交易:
127
盈利交易:
88 (69.29%)
亏损交易:
39 (30.71%)
最好交易:
2 176.00 USD
最差交易:
-445.00 USD
毛利:
21 257.30 USD (188 315 pips)
毛利亏损:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
最大连续赢利:
10 (1 730.90 USD)
最大连续盈利:
3 283.90 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
88.18%
最大入金加载:
4.19%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
18 小时
采收率:
20.45
长期交易:
66 (51.97%)
短期交易:
61 (48.03%)
利润因子:
4.07
预期回报:
126.27 USD
平均利润:
241.56 USD
平均损失:
-133.87 USD
最大连续失误:
4 (-779.30 USD)
最大连续亏损:
-779.30 USD (4)
每月增长:
34.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
134.90 USD
最大值:
784.30 USD (2.39%)
相对跌幅:
结余:
3.44% (783.30 USD)
净值:
6.19% (1 376.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|123
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|16K
|XAGUSD.dmb
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|142K
|XAGUSD.dmb
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 176.00 USD
最差交易: -445 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 730.90 USD
最大连续亏损: -779.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!