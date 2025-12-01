信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Receiver Hand
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
124
盈利交易:
66 (53.22%)
亏损交易:
58 (46.77%)
最好交易:
183.10 HKD
最差交易:
-160.00 HKD
毛利:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
毛利亏损:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
最大连续赢利:
9 (188.80 HKD)
最大连续盈利:
326.97 HKD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
11.76%
最大入金加载:
75.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
38 (30.65%)
短期交易:
86 (69.35%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.81 HKD
平均利润:
28.35 HKD
平均损失:
-33.99 HKD
最大连续失误:
5 (-198.20 HKD)
最大连续亏损:
-252.00 HKD (4)
每月增长:
-8.89%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
434.57 HKD
最大值:
470.00 HKD (87.78%)
相对跌幅:
结余:
45.41% (470.00 HKD)
净值:
36.61% (352.24 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
HK50.r 104
BTCUSD 15
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
HK50.r -40
BTCUSD -10
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
HK50.r -210
BTCUSD -186K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +183.10 HKD
最差交易: -160 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +188.80 HKD
最大连续亏损: -198.20 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Receiver Hand
每月30 USD
-9%
0
0
USD
900
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
45%
1:500
