- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
66 (53.22%)
亏损交易:
58 (46.77%)
最好交易:
183.10 HKD
最差交易:
-160.00 HKD
毛利:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
毛利亏损:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
最大连续赢利:
9 (188.80 HKD)
最大连续盈利:
326.97 HKD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
11.76%
最大入金加载:
75.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
38 (30.65%)
短期交易:
86 (69.35%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.81 HKD
平均利润:
28.35 HKD
平均损失:
-33.99 HKD
最大连续失误:
5 (-198.20 HKD)
最大连续亏损:
-252.00 HKD (4)
每月增长:
-8.89%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
434.57 HKD
最大值:
470.00 HKD (87.78%)
相对跌幅:
结余:
45.41% (470.00 HKD)
净值:
36.61% (352.24 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|HK50.r
|104
|BTCUSD
|15
|NAS100.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|HK50.r
|-40
|BTCUSD
|-10
|NAS100.r
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|HK50.r
|-210
|BTCUSD
|-186K
|NAS100.r
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.10 HKD
最差交易: -160 HKD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +188.80 HKD
最大连续亏损: -198.20 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
900
HKD
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
HKD
45%
1:500