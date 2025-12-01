- 成长
交易:
37
盈利交易:
25 (67.56%)
亏损交易:
12 (32.43%)
最好交易:
1 036.63 USD
最差交易:
-474.32 USD
毛利:
1 910.20 USD (334 273 pips)
毛利亏损:
-2 652.26 USD (290 230 pips)
最大连续赢利:
7 (1 645.63 USD)
最大连续盈利:
1 645.63 USD (7)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
22.10%
最大入金加载:
16.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
32 (86.49%)
短期交易:
5 (13.51%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-20.06 USD
平均利润:
76.41 USD
平均损失:
-221.02 USD
最大连续失误:
7 (-1 740.21 USD)
最大连续亏损:
-1 740.21 USD (7)
每月增长:
-8.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 402.88 USD
最大值:
2 443.24 USD (24.33%)
相对跌幅:
结余:
27.02% (2 442.45 USD)
净值:
13.88% (1 243.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|BTCUSD
|5
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-161K
|BTCUSD
|206K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +1 036.63 USD
最差交易: -474 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 645.63 USD
最大连续亏损: -1 740.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
