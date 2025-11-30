- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
281
盈利交易:
113 (40.21%)
亏损交易:
168 (59.79%)
最好交易:
26.66 USD
最差交易:
-38.59 USD
毛利:
1 897.28 USD (582 727 pips)
毛利亏损:
-2 262.15 USD (681 568 pips)
最大连续赢利:
5 (103.21 USD)
最大连续盈利:
103.21 USD (5)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
18.50%
最大入金加载:
29.27%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
-0.92
长期交易:
170 (60.50%)
短期交易:
111 (39.50%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-1.30 USD
平均利润:
16.79 USD
平均损失:
-13.47 USD
最大连续失误:
9 (-154.77 USD)
最大连续亏损:
-154.77 USD (9)
每月增长:
-46.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
373.05 USD
最大值:
395.35 USD (48.73%)
相对跌幅:
结余:
48.73% (395.35 USD)
净值:
4.47% (31.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-365
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.66 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +103.21 USD
最大连续亏损: -154.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-46%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
4
100%
281
40%
18%
0.83
-1.30
USD
USD
49%
1:200