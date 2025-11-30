信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
88
盈利交易:
24 (27.27%)
亏损交易:
64 (72.73%)
最好交易:
0.88 UST
最差交易:
-0.67 UST
毛利:
9.30 UST (351 379 pips)
毛利亏损:
-14.82 UST (288 886 pips)
最大连续赢利:
5 (2.16 UST)
最大连续盈利:
2.37 UST (4)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
89.87%
最大入金加载:
3.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.86
长期交易:
40 (45.45%)
短期交易:
48 (54.55%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-0.06 UST
平均利润:
0.39 UST
平均损失:
-0.23 UST
最大连续失误:
17 (-4.07 UST)
最大连续亏损:
-4.07 UST (17)
每月增长:
-4.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.25 UST
最大值:
6.45 UST (32.96%)
相对跌幅:
结余:
17.16% (3.36 UST)
净值:
1.92% (0.87 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XRPUSD 42
SOLUSD 15
LNKUSD 12
DOGUSD 10
ADAUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -2
DOGUSD -1
ADAUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -4.8K
LNKUSD -1.2K
DOGUSD -765
ADAUSD 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.88 UST
最差交易: -1 UST
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +2.16 UST
最大连续亏损: -4.07 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XBTFX-MetaTrader5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

没有评论
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
