- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
154
盈利交易:
127 (82.46%)
亏损交易:
27 (17.53%)
最好交易:
8.92 USD
最差交易:
-8.12 USD
毛利:
146.87 USD (16 501 pips)
毛利亏损:
-34.89 USD (4 943 pips)
最大连续赢利:
17 (13.86 USD)
最大连续盈利:
16.81 USD (12)
夏普比率:
0.44
交易活动:
93.46%
最大入金加载:
1.57%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
14 小时
采收率:
13.79
长期交易:
120 (77.92%)
短期交易:
34 (22.08%)
利润因子:
4.21
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
1.16 USD
平均损失:
-1.29 USD
最大连续失误:
4 (-5.89 USD)
最大连续亏损:
-8.12 USD (1)
每月增长:
5.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.12 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.40% (8.12 USD)
净值:
2.36% (47.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|NZDJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|EURJPY
|9
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|12
|EURUSD
|17
|NZDJPY
|13
|CHFJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|6
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|4
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-8
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURUSD
|1.7K
|NZDJPY
|897
|CHFJPY
|1.1K
|GBPAUD
|149
|EURAUD
|982
|EURJPY
|901
|AUDCAD
|888
|CADJPY
|820
|GBPUSD
|518
|AUDJPY
|705
|AUDNZD
|206
|AUDUSD
|715
|USDCHF
|398
|EURCAD
|302
|AUDCHF
|168
|USDCAD
|301
|GBPNZD
|200
|EURNZD
|-1.2K
|NZDUSD
|100
|EURGBP
|-175
|GBPCAD
|99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.92 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.86 USD
最大连续亏损: -5.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 3
Exness-Real11
|0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
FTT-Live2
|0.00 × 4
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
FXCC-Live
|0.00 × 5
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
Alpari-Trade
|0.00 × 1
GDMFX-Live
|0.00 × 7
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
Headway-Real
|0.00 × 2
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
Exness-Real5
|0.00 × 12
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
Exness-Real18
|0.00 × 10
