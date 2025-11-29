- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 516
盈利交易:
987 (65.10%)
亏损交易:
529 (34.89%)
最好交易:
4.13 USD
最差交易:
-4.65 USD
毛利:
3 229.63 USD (489 760 pips)
毛利亏损:
-2 195.12 USD (320 703 pips)
最大连续赢利:
326 (824.69 USD)
最大连续盈利:
824.69 USD (326)
夏普比率:
0.19
交易活动:
92.60%
最大入金加载:
14.44%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
267
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.10
长期交易:
713 (47.03%)
短期交易:
803 (52.97%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
3.27 USD
平均损失:
-4.15 USD
最大连续失误:
113 (-458.26 USD)
最大连续亏损:
-458.26 USD (113)
每月增长:
53.52%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
359.70 USD
最大值:
943.59 USD (26.28%)
相对跌幅:
结余:
43.24% (943.74 USD)
净值:
13.54% (247.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD+
|169K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.13 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 326
最大连续失误: 113
最大连续盈利: +824.69 USD
最大连续亏损: -458.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
77%
1 516
65%
93%
1.47
0.68
USD
USD
43%
1:500