交易:
45
盈利交易:
44 (97.77%)
亏损交易:
1 (2.22%)
最好交易:
130.13 PLN
最差交易:
-15.49 PLN
毛利:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
毛利亏损:
-15.49 PLN (592 pips)
最大连续赢利:
30 (1 349.77 PLN)
最大连续盈利:
1 349.77 PLN (30)
夏普比率:
1.22
交易活动:
93.31%
最大入金加载:
25.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
113.09
长期交易:
37 (82.22%)
短期交易:
8 (17.78%)
利润因子:
114.09
预期回报:
38.93 PLN
平均利润:
40.17 PLN
平均损失:
-15.49 PLN
最大连续失误:
1 (-15.49 PLN)
最大连续亏损:
-15.49 PLN (1)
每月增长:
9.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 PLN
最大值:
15.49 PLN (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (15.49 PLN)
净值:
3.76% (1 191.22 PLN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|30
|USDCAD.pro
|6
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.pro
|402
|USDCAD.pro
|64
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|456
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
没有评论
