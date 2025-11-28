信号部分
信号 / MetaTrader 5 / The Moon Ladder
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
44 (97.77%)
亏损交易:
1 (2.22%)
最好交易:
130.13 PLN
最差交易:
-15.49 PLN
毛利:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
毛利亏损:
-15.49 PLN (592 pips)
最大连续赢利:
30 (1 349.77 PLN)
最大连续盈利:
1 349.77 PLN (30)
夏普比率:
1.22
交易活动:
93.31%
最大入金加载:
25.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
113.09
长期交易:
37 (82.22%)
短期交易:
8 (17.78%)
利润因子:
114.09
预期回报:
38.93 PLN
平均利润:
40.17 PLN
平均损失:
-15.49 PLN
最大连续失误:
1 (-15.49 PLN)
最大连续亏损:
-15.49 PLN (1)
每月增长:
9.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 PLN
最大值:
15.49 PLN (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.14% (15.49 PLN)
净值:
3.76% (1 191.22 PLN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD.pro 30
USDCAD.pro 6
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD.pro 402
USDCAD.pro 64
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 456
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +130.13 PLN
最差交易: -15 PLN
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 349.77 PLN
最大连续亏损: -15.49 PLN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


没有评论
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
The Moon Ladder
每月30 USD
11%
0
0
USD
32K
PLN
5
100%
45
97%
93%
114.09
38.93
PLN
4%
1:100
复制

